شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين فى الخارج .. ازاى تستثمر مدخراتك فى البورصة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة الهجرة فيديوهات تعريفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة ومميزات وضوابط سوق المال المصري وأساليب التداول الإلكتروني، وتعريفهم كيفية البدء في إجراءات فتح الحساب والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية المقيدة المصري.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تعاونت مع وزارة الهجرة لتشجيع استثمار المصريين بالخارج في سوق المال، وكانت باكورة هذا التعاون توقيع بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

أضاف "فريد"، في حوار بالفيديو لـ"الخليج 365"، أن أبرز التحديات التي واجهت المصريين بالخارج للاستثمار بسوق المال وهي تكويد وتجديد الأكواد للمصريين في الخارج، وفي هذا الصدد تقدمت البورصة بمقترح للهيئة العامة للرقابة المالية، بالسماح للمصريين في الخارج بالتداول بالبورصة من خلال جواز السفر لحين الانتهاء من تحديث بطاقة الرقم القومي، وبالفعل وافقت الهيئة على المقترح وتم السماح لهم بالتعامل.

وتابع التحدي الثاني وهو توعية المصريين في الخارج بقنوات الاستثمار في مصر، ويتم التعامل مع ذلك من خلال فيديوهات تعريفية على منصات التواصل الاجتماعي لكيفية الاستثمار بالبورصة والقنوات الاستثمارية المختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج لفتح حساب بالبورصة وعرض منتجات الاستثمار بسوق المال ومنها صناديق الاستثمار، وتحديد قائمة بالشركات التي لديها رغبة وإمكانيات لتقديم الخدمة للمصريين بالخارج.

واستكمل التحدي الثالث وهو توثيق عقود بين المصريين في الخارج وشركات الوساطة، وتولت وزارة الهجرة التنسيق مع سفارات وقنصليات مصر بمختلف الدول لتسهيل توثيق هذه العقود، لتنجح بذلك البورصة في إتاحة المعلومة والقنوات الاستثمارية وكيفية الاستثمار للمصريين بالخارج بهدف زيادة استثماراتهم بسوق المال؟

يذكر أن الفيديوهات التعريفية لتشجيع الاستثمار بالبورصة، تضمنت تقديم عدد من الإجابات لأسئلة واستفسارات المواطنين بالخارج من خلال تصميمات وعروض توضيحية سواء إنفوجراف أو فيديوجراف، علاوة على تبسيط المعلومات الخاصة بكيفية الاستثمار في البورصة المصرية ونصائح خاصة بها، والخطوات اللازمة لإدراج الشركات في البورصة والاستفادة من الادخار والاستثمار فيها، وكذلك معلومات خاصة عن شراء الأسهم وعن مؤشر البورصة.