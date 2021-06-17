شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بفعل ارتفاع الدولار والإجراءات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن اتخاذ الحكومة الصينية مزيدا من الإجراءات لتحقيق استقرار أسعار السلع.



وكشفت الحكومة في بكين عن أنها قررت طرح كميات من المخزون لديها من النحاس والألمنيوم والزنك في الأسواق للعمل على خفض أسعار هذه المعادن وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط في الأسعار.



وذكر محللو بنك "سيتي جروب" بأن آخر مرة طرحت فيها الحكومة الصينية كميات من المعادن من مخزوناتها الاستراتيجية كانت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010، ولم تشمل تلك المعادن وقتها النحاس.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 4.27 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.34 دولار وأقل سعر عند 4.27 دولار.