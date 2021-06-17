شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف رغم صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما أكد على صعود التضخم كما ظهر في البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، ويرى مسؤولو البنك المركزي أن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء بسبب عوامل مؤقتة.



وتوقعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الجاري إلى 7% مقارنة بتقديراته في مارس/آذار عند 6.5%.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا ارتفع إلى أعلى مستوى في شهر عند 412 ألف طلب، بما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 360 ألفا من 375 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 33992 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% ما يعادل نقطة واحدة إلى 4226 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 14063 نقطة.