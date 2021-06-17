شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للبناء" تتقدم بطلب للانتقال للسوق الرئيسية "تداول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن تقدمها بطلب الانتقال إلي السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.

يشار إلى أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق، أعلنت في وقت سابق عن قرار مجلس إدارتها بالإجماع، بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية بدلاً من السوق الموازية.

ويذكر أن الشركة كانت مدرجة في السوق الموازية منذ 29 أبريل 2018، برأسمال يبلغ 120 مليون ريال.

وحققت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، زيادة في صافي الأرباح بعد الزكاة، بنسبة 274.8% في العام 2020، لتصل إلى 23.32 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 6.22 مليون ريال في 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات إلى 205 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 170.9 مليون ريال خلال العام 2019.