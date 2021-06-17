شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ينساب" تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات"ينساب"، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 595 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 562.5 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 1 يوليو المُقبل، على أن يتم صرف الأرباح 13 يوليو المُقبل.

ويُشار إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.406 مليار ريال على مساهمي الشركة عن العام 2020، بواقع 2.5 ريال للسهم، بما نسبته 25% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 420.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 104.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة للإيقاف المجدول لبعض مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية.