شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تنتهي من طرح صكوك دولية بـ 6 مليار دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الانتهاء من إصدار صكوك بالدولار الأمريكي، بقيمة 6 مليار دولار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 30 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك.

وأشارت الشركة إلى أن عائد الصك يبلغ 0.946% للصكوك المستحقة خلال ثلاثة سنوات و1.602% للصكوك المستحقة خلال خمسة سنوات و2.694% للصكوك المستحقة خلال عشرة سنوات.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، قامت شركة أرامكو السعودية بتعيين بنوك عالمية في سعيها لطرح أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار.

وأكدت تقارير صحيفة صادرة مؤخرا، أن شركة "أرامكو" السعودية ثالث أكثر الشركات ربحية في العالم بعد آبل ومايكروسوفت، تدرس تمويل مدفوعات بمليارات الدولارات لمورديها، في أحدث سلسلة من التحركات من قبل عملاق النفط لتوليد السيولة.

وفي نوفمبر الماضي، جمعت الشركة 8 مليارات دولار من السندات التقليدية بآجال استحقاق تتراوح بين 3 سنوات و50 سنة.

وارتفعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول وسط انتعاش في أسواق النفط والغاز العالمية، على الرغم من أن التدفق النقدي الحر ظل منخفضاً للغاية لتغطية توزيعات أرباحها الفصلية البالغ قيمتها 18.75 مليار دولار.