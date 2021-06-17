شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مجموعة الحكير تبحث في 8 يوليو المُقبل تخفيض رأس المال ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 8 يوليو المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 37.6%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم تخفيض رأس مال الشركة من 550 مليون ريال سعودي إلى 343 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 55 مليون سهم إلى 34.3 مليون سهم، وذلك بإلغاء 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض 1 سهم لكل 2.69 سهم.

وأشارت الشركة إلى أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 207 مليون ريال.

هذا وستصوت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 مليون ريال، ليرتفع رأس المال إلى 650 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة إلى 65 مليون سهم.

ويعود سبب زيادة رأس المال إلى رغبة الشركة في رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 60.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل أرباح بلغت 2.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 90.1 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من تطبيق إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار تلك الجائحة.