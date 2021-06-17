شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخسر أكثر من 2% مع توقعات رفع الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1782.86 دولار للأوقية (الأونصة) ، وذلك بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من مايو أيار عند 1775.40 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.9 بالمئة إلى 1788.30 دولار.

أدى الإعلان إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في شهرين وقفزة في عوائد السندات، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب. وترفع زيادة عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.