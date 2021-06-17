شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تجمع 6 مليارات دولار في أكبر إصدار صكوك للشركات عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أن نجاح ("أرامكو السعودية") في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدولار الأمريكي إلى كبار المستثمرين المؤسسين يعدّ الأكبر في تاريخ إصدار صكوك بالدولار للشركات في العالم، حيث تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفًا من الطلب الأولي، ويعكس ذلك الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال العالمية في قدرات أرامكو السعودية وإستراتيجياتها المستقبلية، وفي صناعة الطاقة في المملكة وقوة القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام.

وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس رصيد الثقة الكبير والمركز المالي القوي لأرامكو السعودية وما تتمتع به من أداء وانضباط و مرونة وتميز تشغيلي، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به موظفو وموظفات الشركة وما عُرفوا به من كفاءة في أعمالهم المختلفة في المملكة وحول العالم لتحقيق أعلى درجات التميز والموثوقية.

من جهته أعرب النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالد الدباغ عن سعادته بالإقبال القوي على الطرح الدولي الأول للصكوك الذي أدّى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات 60 مليار دولار، مفيداً أن نجاح هذه الصفقة يمثّل تأييدًا قويًا من المستثمرين الدوليين لمكانة أرامكو السعودية الرائدة في قطاع الطاقة وقدرتنا على تحقيق إستراتيجية الشركة طويلة الأجل، وقد استقطب هذا الإصدار أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك.

وتمت تسوية الصفقة في 17 يونيو 2021م، مع إدراج الصكوك في القائمة الرسمية بهيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، للتداول في السوق الرئيسة لبورصة لندن.

يذكر أن الإصدار يتكون من ثلاث شرائح من الصكوك الرئيسة غير المضمونة الصادرة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أنشأته أرامكو السعودية حديثًا، مع العوائد التي تم جمعها للأغراض العامة للشركة.

وتضمّنت الشرائح الثلاث مايلي:

- صكوك بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي، مستحقة في عام 2024م، بمعدل ربح 0.946%

- صكوك بقيمة 2,000,000,000 دولار أمريكي، مستحقة في عام 2026م، بمعدل ربح 1.602%

- صكوك بقيمة 3,000,000,000 دولار أمريكي، مستحقة في عام 2031م، بمعدل ربح 2.694%