«ديلويت» تدشن مقرها الرقمي في دبي

دبي:”الخليج 365”

افتتحت «ديلويت»، الخميس، مركزها الرقمي الجديد في مدينة دبي، لينضم بذلك إلى شبكة مراكزها الرقمية الخمسين من الطراز العالمي المنتشرة في 60 دولة في العالم، وليكون مساهمة جديدة من الشركة لتمكين عملائها في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، على حد سواء، للعمل جنباً إلى جنب مع خبرائها في التكنولوجيا الرقمية لابتكار حلول رقمية، واستكشاف آفاق مستقبلية مستدامة تعود بالمنفعة على كل من الموظفين العاملين في هذين القطاعين والشركات والمجتمع.

وأقامت «ديلويت» حفل افتتاح رسمي حضره عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الذي قصّ شريط افتتاح المركز الرقمي، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين في دولة الإمارات، ومن قيادة الشركة في الشرق الأوسط.

ويتماشى افتتاح المركز الرقمي الجديد على وجه الخصوص مع أجندة 2071 الطموحة لدولة الإمارات للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، حيث تخطط للاعتماد بشكل رئيسي على التقنيات الرقمية لإنشاء قطاع تعليمي فائق الجودة، واقتصاد قائم على المعرفة والتنوع الاقتصادي، إضافة إلى تشكيل حكومة تركز على المستقبل.

بيئة حاضنة

وقال عبدالله بن طوق المري: تواصل دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، جهودها لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، وبقيادة كفاءات وطنية متمكنة من مهارات المستقبل، وتحرص حكومة دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية الرائدة وبيئة حاضنة وداعمة لأنشطة الأعمال في مختلف قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا الرقمية وسياسات التحول الذكي.

وأضاف ابن طوق: «سيعمل مركز ديلويت الرقمي في دبي على مساعدة كل من مؤسسات القطاع الحكومي والشركات الوطنية والدولية العاملة بدولة الإمارات على وضع رؤاها وتحقيق طموحاتها المستقبلية، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتيين الطموحين ليكونوا قادرين على لعب دور ريادي في الثورة الرقمية».

تعاون

من جهته، قال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط «نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات العامة والخاصة في دولة الإمارات لمساعدتها عبر هذا المركز على تبني الحلول الرقمية المبتكرة لكي نكون شريكاً لها في نجاحاتها وإنجازاتها، لا سيما في هذا الوقت الذي تلعب فيه الحلول الرقمية دوراً أكثر أهمية وفعالية مما مضى، في نجاح المؤسسات».

فرص نمو

فيما قال تيم بار، المدير التنفيذي لقطاع الاستشارات في ديلويت الشرق الأوسط،: «نحرص على مساعدة عملائنا على مد الجسور نحو المستقبل لتمكينهم من ابتكار حلول جديدة واستراتيجيات جديدة وكذلك شراكات جديدة، إضافة إلى خلق فرصة جديدة للنمو تتسم بالاستدامة والتنوع. وهذا ما يجعلنا سعداء لمساعدة عملائنا في رحلتهم من إعادة رسم تصوراتهم عن حاضر أعمالهم نحو إعادة تشكيل مستقبل أعمالهم ليتمكنوا من دفع عجلة النمو والازدهار في مرحلة ما بعد «كوفيد-19». وهذا بالضبط ما سيحققه مركزنا الرقمي الجديد في دبي حيث سيعمل على إيجاد المنصة المناسبة للتخيل والتعاون والتفكير بعيداً عن «الأطر التقليدية والنمطية».