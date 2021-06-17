شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية وأبو ظبى والبحرين وقطر بجلسة الخميس.. وارتفاع دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.03% خاسرًا 2.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10853.12 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.75% خاسرًا 50.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6646.83 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 6.4 مليار درهم عند مستوى 945.015 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1562.44 نقطة.

كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.36% خاسراً 38.73 نقطة ليغلق عند مستوى 10743.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.20% رابحًا 12.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6393.51 نقطة، وصعد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.79% رابحًا 22.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2862.66 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% خاسرًا 2.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10853.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.86% رابحًا 198.97 نقطة ليغلق عند مستوى 23295.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 419 مليون سهم بقيمة 14.1 مليار ريال.

هبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.31%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية بنسبة 0.68%، 0.62%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.

وقفز 85 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العقارية" بنسبة 7.31%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 4.79%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 4.65%، وتراجع 96 سهمًا على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 3.57%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 2.87%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 722.8 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.75% خاسرًا 50.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6646.83 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 6.4 مليار درهم عند مستوى 945.015 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 509.4 مليون سهم، بقيمة 3 مليارات درهم، عبر تنفيذ 5395 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.33%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 14.29%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 7.96%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 4.12%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 8.99%، ثم سهم "مجموعة إيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 5.95%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 4.44%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 395 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1562.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 369 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.6% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.47%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، وهبط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.78% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة ترافكو بنسبة 5.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.53%.





بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.36% خاسراً 38.73 نقطة ليغلق عند مستوى 10743.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.7 مليون سهم بقيمة 933.1 مليون ريال عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفعت 16 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.74%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.6%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% رابحًا 12.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6393.51 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحًا 19.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6947.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسرًا 2.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5312.10 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% خاسرًا 2.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 336.4 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.85%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الصناعة والاتصالات بنسبة 0.27%، 0.26%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المالية بنسبة 0.23%، 0.11%، على التوالي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.79% رابحًا 22.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2862.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 122.9 مليون سهم محققة ما قيمته 260.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2521 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.6%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.47%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 14.83%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.38%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.12%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.2 مليون ورقة بقيمة 72.6 مليون درهم.