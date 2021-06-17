شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 17-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.47 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك المركزى 51.77 جنيه للشراء، 52.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 51.77 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.52 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.35 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 215.35 ريال بما يعادل 57.42$ سعر الذهب عيار 22بنحو 197.40 ريال بما يعادل 52.64$ سعر الذهب عيار 21بنحو 188.43 ريال بما يعادل 50.24$ سعر الذهب عيار 18بنحو 161.51 ريال بما يعادل 43.07$ سعر الذهب عيار 14بنحو 125.62 ريال بما يعادل 33.50$ سعر الذهب عيار 12بنحو 107.67 ريال بما يعادل 28.71$ سعر أوقية الذهببنحو 6,697 ريال بما يعادل 1,786$ سعر جنيه الذهببنحو 1,507 ريال بما يعادل 401.96$ سعر كيلو الذهببنحو 215,346 ريال بما يعادل 57,421$