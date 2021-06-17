شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إقامة شركة مصرية عراقية مشتركة للبدء بمشروعات التحول الرقمي بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع نظيره المهندس أركان شهاب أحمد، وزير الاتصالات بجمهورية العراق، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعرض وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، في تصريحات عبر فضائية اكسترا نيوز، محاور التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها مع وزير الاتصالات العراقي.

وقال الدكتور عمرو طلعت، أن المباحثات تناولت فكرة إقامة شركة مصرية عراقية مشتركة للبدء في مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات في دولة العراق، كذلك الاتفاق علي مجموعة من محاور التعاون في الربط البيني وتقديم خدمات الاتصالات والدعم التبادلي في مجال الاتصالات الدولية والتعاون بمجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية لتقديم كل الدعم والتعاون مع اشقائنا في العراق لتقديم خدمات حكومية علي نحو أسهل".

أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى الإتفاق على التعاون بمجال الخدمات البريدية ونقل البعائث و الطرود و الحوالات والخدمات المالية للمصريين والعراقيين من خلال البريد، كذلك شهد الوزير العراقي تفقد رئيس الوزراء مكاتب البريد المصري المتنقلة اليوم.

وقال الدكتور عمرو طلعت إن المباحثات تناولت محور بناء الإنسان والتدريب وبناء كوادر متخصصة في كافة اطياق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدي الشباب العراقي بعثد اتفاقيات شراكة وتعاون بين مؤسسات التدريب التي تشرف عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ونظيرتها في العراق، كذلك تم التباحث بشأن أنشطة ريادة الأعمال ورعاية الفكر الابتكاري والأداء الخلاق في مصر وكيفية تبادل الرؤى والخبرات مع الجانب العراقى بهذا الملف وإقامة شركات ناشئة مشتركة بين الشباب العراقي و المصري.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المباحثات تناولت أيضا ملفات الأمن السيبراني والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وترقية البيانات وتدقيقها فى الدولتين، كذلك تحدثنا حول ملفات حوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة مشتركة يكون لديها مواعيد محددة قصيرة الأجل لوضع كل هذه المحاور الهامة موضع التنفيذ من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية واضحة محددة بمواعيد واتفاقات ومعالم بالغة الوضوح.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثد شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، ووزارة الاتصالات في جمهورية العراق، لدعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أركان شهاب أحمد، وزير الاتصالات بجمهورية العراق.

وقبل مراسم التوقيع، التقى رئيس الوزراء بوزير الاتصالات العراقي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، حيث أعرب مدبولي عن سعادته بمسار التعاون الجاري بين مصر والعراق، مؤكداً في هذا الإطار على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الحكومة المصرية بالقيام بكل ما يلزم من أجل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق.

من جانبه، أشاد وزير الاتصالات العراقي بمستوى وتقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ، مؤكداً أن تدشين التعاون مع مصر في هذا المجال سوف يعود بالفائدة على قطاع الاتصالات العراقي.

ونقل الوزير العراقي تحيات مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، مشيراً إلى أن توجيهات الكاظمي لوزراء الحكومة العراقية واضحة في إقامة شراكات حقيقية وتعاون مع الأشقاء في مصر، وعدم الاكتفاء بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الاتصالات في مصر والعراق، انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وتجسيداً للرغبة في تطوير التعاون الثنائي، وتدعيم العلاقات بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، للإستفادة من الطاقات والفرص المتاحة في هذا القطاع، بهدف دفع نمو الاستثمارات وتحفيز الشراكات والمبادرات المشتركة في هذا القطاع، ايماناً من الجانبين بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة.