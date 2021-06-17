هايد بارك تطرح المرحلة الثانية من جاردن ريسزيدنس _Garden residence بعد بيع المرحلة الأولى بالكامل فى أول يوم بالطرح

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القاهرة - سامية سيد - - "هايد بارك" تطرح العديد من التصميمات المبتكرة فى أول Gated Community جاردن ريسزيدنس _Garden residence بالقاهرة الجديدة

- هايد بارك تطرح المرحلة الثانية من جاردن ريسزيدنس _Garden residence بعد بيع المرحلة الأولى بالكامل بعد أول يوم الطرح لتلبيه احتياجات جميع العملاء

أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري عن بيع المرحلة الأولى من منطقة "جاردن ريسزيدنس_ Garden Residence " بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، نظرا للإقبال الشديد عليها، لما تتمتع بيها من تصميمات مختلفة وطرق سداد مرنة، بالإضافة الى الموقع الاستراتيجي ومساحات خضراء وحمامات سباحة وحدائق تتيح لجميع السكان التمتع بيها.

أطلقت المرحلة الأولى من "جاردن ريزيدنس_ Garden Residence" بهايد بارك القاهرة الجديدة على مساحة 28 فدانا، على مرحلتين، المرحلة الأولى بمساحة 16 فدان والثانية على مساحة 12 فدان، في إطار خطة "هايد بارك للتطوير العقاري" لتوفير وحدات سكنية عصرية تناسب احتياجات العملاء ومتطلباتهم المختلفة.

يعتبر "جاردن ريزيدنس_ Garden Residence" أحدث مشروعات شركة هايد بارك للتطوير العقاري في عام 2021، حيث تتميز بموقع استراتيجي قوي على مسافة قريبة من الطريق الدائري الأوسطي، والذي يتيح للعملاء الوصول إلى مختلف الخدمات شرق وغرب القاهرة، كما أنه يتميز بموقع فريد داخل مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، بالقرب من الحديقة المركزية، مما يوفر لوحدات المشروع إطلالة رائعة ومساحات خضراء واسعة، ويوفر لسكانه خصوصية شديدة من خلال بوابات خاصة للدخول له، وفي الوقت نفسه سهولة الوصول إليه من البوابة الرئيسية.

وبجانب الموقع الاستراتيجي، تم إعداد مخطط مشروع جاردن ريزيدنس ليوفر الاحتياجات اليومية للعملاء ويخلق منطقة مفتوحة يستطيع السكان التمتع بوقتهم في منطقة أمنة في الهواء الطلق في مركز الخدمات، وممارسة النشاطات المختلفة من الشواء، السباحة، ممارسه الرياضية بجانب توفير حدائق مخصصة للأطفال، جيم، مع وجود مساحات خضراء شاسعة تتوسطها مسارات للمشي والعجل.

أما بالنسبة للوحدات، يتميز المشروع بأنواع مختلفة من المباني، بإطلالة مختلفة، تتميز بتصميم عصري يناسب الشباب وفي الوقت نفسه تتمتع بالاختلاف والتنوع فى المساحات حيث تبدأ من 82 إلى 268 مترا مربعا، سواء شقق سكنيه مثل Garden apartments والتى تبدأ من غرفة واحدة حتى 3 غرف.

Garden Terrace تشمل 3 غرف وتراس كبير على مساحة 39 مترا مربعا يطل على مساحات خضراء وحدائق.

أما الـ Garden Villa تبدأ وحداتها من غرفتين إلى 3 غرف وتتمتع بحدائق بمساحات كبيرة ومختلفة ومدخل خاص عن باقي المبني، بالإضافة إلى الـ Garden Penthouse تتنوع بين 3 غرف إلى 4 غرف.

تعتبر مرحلة جاردن ريسيدنس_ Garden Residence الأهم والأقوى على الساحة العقارية الان نظرا لان جميع وحداتها تطل بشكل مباشر على حدائق و مساحات خضراء وحمامات سباحة، مما يضمن رؤية شاملة لحدائق المشروع من جميع المباني، بالإضافة الى ساحه انتظار سيارات كبيرة تحت الأرض، وساحة انتظار للزائرين حتي تضمن وجود مكان موحد لجميع السيارات لزيادة نسبة الأمان بالمرحلة، كما أن المنطقة محاطة بالكامل بأسوار وبوابات داخلية للتمتع بخصوصية وأمان ويجعل جاردن ريسيدنس_ Garden Residence المكان المثالي للعائلات، وتتيح للمقيمين القيام بتجربة فريدة، والتفاعل مع الجيران، بمكان تشعل الحياة به في كل زاوية.

وكعادتها توفر هايدبارك باقة متكاملة من الخدمات لسكان مشروعاتها، بدايةً من نظام أمنى قوى متوافر على مدار الساعة مدعوم بشبكة قوية من كاميرات المراقبة المتطورة، فضلًا عن سور للحماية، وتوفر أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء مشروع جاردن ريزيدنس، وتشمل شبكات اتصالات، وخطوط الهاتف، وصُممت المصاعد بجاردن ريزيدنس بسرعة عالية لخفض أوقات الانتظار من خلال نظم مبتكرة وتكنولوجيا حديثة، علاوة على ساحة انتظار سيارات خاصة كبيرة.

ومنذ انطلاقه يحتفظ مشروع هايد بارك بمكانة خاصة بين مشروعات التطوير العقاري بمنطقة القاهرة الجديدة، نظرًا لتميز موقعه على بوابة العاصمة الإدارية الجديدة وعلى بعد دقائق من خدمات حيوية مثل مطار القاهرة والجامعة الأمريكية علاوة على أنه يربط بين شارع التسعين بالطريق الدائري الأوسطي، وانفراده بتصميمات منفرده أشرف عليها كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، بالإضافة إلى تنوع مساحات الوحدات السكنية، وتوافر الخدمات المختلفة من أكبر حديقة مركزية على مستوى القاهرة داخل المشروع، تضم جميع الأنشطة الترفيهية والتجارية والخدمية وكلوب هاوس ونادي رياضي، ولذا حاز المشروع على ثقة أكثر من 5000 أسرة.

ويقع مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة على مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية حوالي 40 مليار جنيه مصري، ويقام على 8 مراحل مختلفة، بإجمالي عدد وحدات حوالي 20 ألف وحدة بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية، ومن المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع في عام 2030، وتتميز وحدات المشروع بتنوع تصميماتها من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، والتي تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن.