شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك المركزى 51.77 جنيه للشراء، 52.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 51.77 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره اليوم، أمام الجنيه المصرى فى آخر تعاملات البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعره في البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى الاسكندرية ثبت سعره عند 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.77 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.95 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.95 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.74 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.26 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.