شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 17-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره اليوم الخميس الموافق 17-6-2021، أمام الجنيه المصرى فى آخر تعاملات البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعره في البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى الاسكندرية ثبت سعره عند 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى بأخر تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرىة، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وقناة السويس عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.21 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.