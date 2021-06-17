شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.73% بختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.101 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12399 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3815 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة.