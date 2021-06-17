شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة قياسية بسبب توقعات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى فى غضون العشر جلسات الأخيرة ،لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بسبب تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب اتجاه المتعاملون إلى شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة بعدما رفع البنك الفيدرالي الاتحادي توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى تاسع مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى وقت سابق من جلسات هذا الأسبوع مستوى قياسي جديد عند 460.51 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى فى غضون العشرة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع المرافق العامة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 2.0% ، فى المقابل حقق قطاع البنوك ارتفاعا قويا بلغ 2.4% بفضل توقعات الفائدة الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي.

كما كان متوقعا ،ترك البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة بدون أي تغيير بالقرب من مستويات الصفر بالمئة ، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يأتي فى أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023.

أظهرت توقعات حزيران/يونيو للبنك المركزي الأمريكي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام المذكور ،وكانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 قرابة 0.2% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا .