شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتهاوي لدون 1,800$ للأونصة بفعل توقعات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، لتتداول دون حاجز 1,800$ للأونصة للمرة الأولى فى غضون الستة أسابيع الأخيرة ، بفعل الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,795.12$ الأدنى منذ 6 أيار/مايو الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,811.59$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,825.22$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 2.6% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،و بأكبر خسارة يومية منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ، بعد نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.5% ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 91.85 نقطة ، عاكسا الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن ارتفاع العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وترتفع تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

يأتي هذا الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل تسارع عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد الرؤية الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،و التي جاءت أكثر تشددا عن ما كان متوقعا فى أسواق المال العالمية ، خاصة عملية تحرك الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة ،مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

حرك مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء توقعاته لأول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بعد جائحة فيروس كورونا إلى عام 2023 ،وأشار إلى تحسن الوضع الصحي فى البلاد ،و أكد أن التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم يحدث بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا.

أظهرت توقعات حزيران/يونيو ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المذكور ،و كانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

رفع المركزي الأمريكي توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% خلال توقعات آذار/مارس الماضي ،وإلى 2.1% و 2.2% فى عامي 2023 و 2023 من معدل 1.8% متوسط التوقعات السابقة.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،رفع الاحتياطي الاتحادي توقعات النمو إلى 7% خلال العام الجاري من 6.5% خلال آذار/مارس الماضي ،وظل توقعات النمو فى عام 2023 دون أي تغيير عند 3.3% ، مع رفع توقعات النمو فى 2023 إلى 2.4 % من 2.2%.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 1.17 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,045.78 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري.