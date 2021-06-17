شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ساسكو" تُقر توزيع 20 هللة للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 12 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 20 هللة لكل سهم، وبنسبة 2% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون الأرباح مُستحقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم توزيع الأرباح اعتباراً من 13 يونيو الجاري.حدد موعد صرف الأرباح لاحقاً.

هذا ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية، بالإضافة إلى إرتفاع إيرادات الإستثمار وإنخفاض مصروف الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 750.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 641.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.