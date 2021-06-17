شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المتحدة للتأمين التعاوني" تبحث نتائج أعمالها عن العام 2020 في 7 يوليو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة المتحدة للتأمين التعاوني، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 7 يوليو المُقبل، وذلك للتصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية ستصوت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

هذا وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 1.443 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 3.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في صافي نتائج الاكتتاب وذلك بسبب الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية.