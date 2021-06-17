شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس إذ صعد الدولار الأمريكي بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2019 في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 في اليوم السابق.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "أضحت أسواق الطاقة شديدة التمحور حول موسم سفر قوي في الصيف ومحادثات الاتفاق النووي الإيراني لدرجة أنها أصيبت بالصدمة جراء مفاجأة ميل مجلس الاحتياطي صوب التشديد النقدي".