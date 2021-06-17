شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعلن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ 1.6% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث قدمت صناعات الخدمات، التي تمثل نحو ثلثي اقتصاد نيوزيلندا، أكبر مساهمة في هذه النتيجة، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية الرسمية الحكومية اليوم.

وصعد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6ر1% في الربع المنتهي في مارس 2021، بعد انخفاض بنسبة 1% في الربع المنتهي في ديسمبر، وفقا للهيئة.

وقال بول باسكو، كبير مديري الحسابات القومية في بيان، إن هذا الارتفاع يأتي بالرغم من أن أوكلاند كبرى مدن البلاد، تخضع لقيود بسبب فيروس كورونا لمدة 10 أيام خلال هذا الربع واستمرار القيود الحدودية.