شكرا لقرائتكم خبر عن السابع على التوالي.. انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى 5.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان، على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى 5.1% في شهر مايو 2021م الماضي.

وأوضح البيان، أن حوالي 115 ألف شخص، انضموا إلى سوق العمل من أبريل إلى مايو 2021م.

وقال رئيس إحصاءات العمل في المكتب بيورن جارفيس، إن شهر مايو كان الانخفاض الشهري السابع على التوالي، في معدل البطالة في البلاد، مضيفا أن هذا المستوى يعتبر أدني مستوى منذ بدء وباء كورونا.