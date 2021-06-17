شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 496.4 ألف شهادة «تصرفات عقارية» في 5 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج «سكني» أن أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول والتي تم إصدارها منذ بداية البرنامج حتى شهر مايو الماضي، بلغت 496.425 شهادة.

جاء ذلك في التقرير الشهري للبرنامج عن مايو الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأسر التي استفادت من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية في مايو، بلغ 100.449 أسرة، منها 78.349 أسرة سكنت في منازلها، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة 10.956 أسرة جديدة، بينهم 11.698 أسرة سكنت منازلها.

وقدم التقرير تحديثات أعمال البناء في 71 مشروعًا يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من القطاع الخاص لتوفير 100 ألف وحدة سكنية متنوعة، ضمن 98 مشروعًا تحت الإنشاء توفر 143 ألف وحدة تمت إتاحة حجزها إلكترونيًا عبر منصة وتطبيق «سكني».

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات التي يتيح موقع وتطبيق «سكني» اختيارها وحجزها بشكل إلكتروني مُيسر ضمن 223 مخططًا سكنيًا توفر 180.537 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.