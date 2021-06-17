شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد»: «توطين» يوظف 30 ألف شاب خلال 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين م. ماجد الضحوي، أن برنامج «توطين» تمكَّن من توظيف أكثر من 30 ألف وظيفة للجنسين خلال الأشهر الأربعة الماضية بمختلف مناطق المملكة، وتم تسجيل تلك الوظائف في التأمينات الاجتماعية، مبينًا أن البرنامج يستهدف 115 ألف وظيفة نوعية، ضمن شجرة من المهن تتجاوز 115 مهنة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «برامج وخطط التوطين ودعم التوظيف»، التي نظمتها غرفة الشرقية «عن بُعد»، وأكد أن البرنامج يعمد لزيادة المهن تبعًا للتوافق مع الشركات، مشيرًا إلى أن الشركات وفَّرت نحو 77 ألف وظيفة، فيما تجاوز البرنامج نحو 50 % من النسبة المستهدفة، ومن المتوقع تحقيق الفرص الوظيفية المستهدفة ضمن البرنامج في أغسطس المقبل من خلال الوصول إلى 115 ألف وظيفة.

وقال إن البرنامج يتضمن الكثير من المحفزات والتفاصيل الجديدة، فيما إن الوزارة تتحرك لنقل البرنامج بمجرد نجاحه إلى صندوق الموارد البشرية «هدف»، مشيرًا إلى وجود معايير محددة فيما يتعلق بآليات الدعم للمهن المستهدفة.

وأوضح أن الدعم يصل إلى 60 ألف ريال «مقطوعة» في مجال التدريب ببعض المهن، لافتًا إلى أن الحوافز المقدمة للموظف في حال استمراره في الشركة لمدة سنة كاملة.

وأشار إلى وجود زيادة مطردة في عدد الشركات المنضمة للبرنامج، داعيًا القطاع الخاص للمسارعة في الانضمام للبرنامج بسرعة، خاصة مع وجود ميزانية محددة لبرنامج «توطين»، ويتحرك البرنامج لإنشاء إدارة متخصصة لصرف الدعم للشركات لإيصاله بشكل مستمر شهريًا، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات وتوثيق العقود.

وكشف الوكيل المساعد لتنمية فرص العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدر الجارد، عن ارتفاع نسبة البطالة بالمنطقة الشرقية إلى 13.2% خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بـ6.1 % في الفترة ذاتها من عام 2020، لافتًا إلى ارتفاع معدل التوطين بالمنطقة الشرقية بمعدل 1.6%، حيث كانت في الربع الأول عام 2020 نحو 24.1%، فيما ارتفعت إلى 25.7% في الفترة ذاتها من عام 2021.

وأضاف أن إجمالي العاملين السعوديين بالمنطقة الشرقية بلغ 444.827 مقابل 1.205.832 عاملًا وافدًا، فيما يبلغ إجمالي الباحثين عن العمل «طاقات» 17.582 باحثًا عن عمل، وإجمالي العاملين 1.650.659 عاملاً.

وأوضح أن زيادة معدلات التوظيف من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030، وذلك من خلال تعاون الوزارة مع باقي الوزارات والجهات الحكومية، موضحًا أن برنامج التوطين يدعم 12 وظيفة مستهدفة بنسبة 30% - 50%، بينما يتجاوز دعم 6 وظائف أخرى 3 آلاف ريال شهريًا، فيما إن تلك الوظائف في قطاعات الصحة والمطاعم والمقاهي والإيواء السياحي والنقل والخدمات اللوجيستية والمهن القانونية والهندسية والمحاسبة.

وأضاف أن الوزارة صممت 6 أنواع رئيسية من الحوافز لتحقيق أهداف البرنامج، منها: دعم الأجور والتدريب وبدل المواصلات وبدل الانتقال وبدل رعاية الأطفال وبدل العمل «عن بُعد»، مؤكدًا أن 100 وظيفة ستكون قادرة على الاستفادة من دعم الأجور بنسبة 30% على الأقل بحد أقصى 3 آلاف ريال.

وأوضح أن الوزارة حددت 18 وظيفة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية و30 وظيفة في قطاع الإيواء السياحي، و16 وظيفة في قطاع الصحة، و7 وظائف في قطاع المطاعم والمقاهي، و12 وظيفة في قطاع العقار والبناء، و18 وظيفة في الهندسة والقانون والمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم دعمًا إضافيًا بنسبة 10% بالنسبة للوظائف في غير المدن (الرياض – جدة – الدمام – الخبر)، وللمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن الدعم لا يزيد على 50%.

وأكد أن البرنامج يستهدف 6 قطاعات: الصحي 16 ألف وظيفة – العقار والبناء 23 ألف وظيفة – النقل والخدمات اللوجيستية 14 ألف وظيفة – المطاعم والمقاهي 22 ألف وظيفة – الإيواء السياحي 10 آلاف وظيفة – المهن القانونية والهندسية والمحاسبة 30 ألف وظيفة.