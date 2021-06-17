شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة بيع حصة في «أبوظبي التجاري» بـ 1.1 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باع مستثمر في بنك أبوظبي التجاري كامل حصته في المصرف، الخميس، في مقابل 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار). وباع المساهم الذي لم يتم الكشف عن هويته 164 مليون سهم بسعر 6.70 درهم (1.82 دولار) للسهم، وفقاً للشروط التي اطلعت عليها بلومبيرج. وتم طرح الأسهم بخصم 5.5% عن سعر إغلاق السهم البالغ 7.09 درهم. وفوّض المستثمر «بنك أوف أمريكا» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» لإدارة عملية البيع.

وتمتلك شركة مجلس أبوظبي للاستثمار 60.2% من أسهم البنك، ولا يوجد أي مستثمر رئيسي آخر بنسبة تزيد عن الـ5% اللازمة للإفصاح.

ويوم الأربعاء، قدم المستثمر عرضاً للتخارج من ثاني أكبر مصرف في أبوظبي عبر بيع أسهم في مزايدة بين 1.07 مليار درهم و1.12 مليار درهم، أي بنطاق سعري بين 6.5 درهم إلى 6.8 درهم، والذي كان يشكل خصماً 8.3% من سعر إغلاق يوم الأربعاء عند 7.09 درهم.