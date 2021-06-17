بيع 1300 وحدة بـ 2.5 مليار درهم هذا الأسبوع في دبي

دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1433 مبايعة بقيمة 3.25 مليار درهم، منها 135 مبايعة للأراضي بقيمة 716.18 مليون درهم و1298 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.54 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 88 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 120 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 345 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.59 مليار درهم منها 78 رهن أراض بقيمة 373.45 مليون درهم و326 رهن فلل وشقق بقيمة 1.22 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 276 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 187 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 84 هبة بقيمة 200.79 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 43 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 37 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الخميس تسجيل 255 مبايعة بقيمة 533.14 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 68.78 مليون درهم و236 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 464.36 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 799.36 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 106.72 مليون درهم و87 رهن فلل وشقق بقيمة 692.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 276 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الثانية بقيمة 132 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 36.23 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 6 ملايين درهم.