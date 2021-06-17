شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» يكشف عن جناح المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - ريم الهاشمي: تمكين المرأة في صلب أفعالنا

- سيريل فينيرون: يدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية

- فومزيلي ملامبو-نكوكا: منصة قوية لتعميم رسالة المساواة بين الجنسين في أنحاء العالم

- معرض «آفاق جديدة» يبرز المساهمة النسائية في المجتمع

دبي: ”الخليج 365”

كشف «إكسبو 2020 دبي» عن المحتوى الإبداعي والبرامج المعدة لجناح المرأة بالتعاون مع «كارتييه» للاحتفاء بصانعات التغيير في أرجاء العالم، وذلك تأكيداً على التزام المعرض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وانطلاقاً من قناعة مشتركة بأن أهداف التنمية المستدامة والتطلعات إلى عالم يسوده السلام والازدهار لا تتحقق دون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سيوحد إكسبو 2020 و«كارتييه» جهودهما لتذكير العالم بأن المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في جميع المجالات ضرورية لبناء عالم أكثر إنصافاً وعدالة.

وفي إطار المعرض الذي يحمل عنوان «آفاق جديدة»، سيدعو جناح المرأة الزوار للتعرف إلى الدور المحوري الذي أدته النساء، الشهيرات منهن وغير الشهيرات، منذ فجر التاريخ وحتى الوقت الحاضر. واحتفاء بالمساهمات المهمة، سيؤكد الجناح على مبدأ مهم، وهو أن ازدهار البشرية، بازدهار المرأة. وسيسلط الضوء على المساهمات الأساسية التي قدمتها النساء في النهوض بالمجتمعات، فضلاً عن التحديات التي لا تزال المرأة تواجهها، لا سيما في ظل صراع العالم مع جائحة «كوفيد-19» والعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.

وسعياً لكسر القوالب النمطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن دور المرأة، سيعمل الجناح على زيادة الوعي عبر تسليط الضوء على المساهمين من الإناث والذكور في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وإلهام الزوار من جميع الأعمار ليكونوا صناعاً للتغيير داخل مجتمعاتهم وخارجها.

مساواة

قالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «حقق المجتمع الدولي تقدماً ملحوظاً على صعيد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. وعبر الترحيب بالزوار من أنحاء العالم ومن كافة مناحي الحياة، يوفر إكسبو 2020 دبي منصة فريدة وقوية من شأنها جذب الاهتمام اللازم تجاه هذه القضية.

أضافت: شكّل كل من المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مبدأ من المبادئ الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها قبل 50 عاماً. ويتجلى هذا في مبادرات قائدات بارزات، على رأسهن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك وسموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. مارسنا في دولة الإمارات تمكين المرأة، بصفته جزءاً لا يتجزأ من التنمية الوطنية، وهو ما رَسخ بالفعل على مدى نصف قرن من النمو غير المسبوق. وستتسارع وتيرة نمائنا أكثر بفضل ما نهدف إلى تحقيقه في السنوات الـخمسين المقبلة. وما لم نضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صلب ما نفعله، فإننا لن نحرز التقدم بالوتيرة التي نحتاج إليها.

منصات

يضم جناح المرأة خمس منصات يركز كل منها على قصة مختلفة، وهي: المقدمة، لشرح الهدف من الجناح، والإنجازات لتسليط الضوء على تأثير المرأة في العالم، والتحديات للإقرار بما يعيق تقدم المرأة، وكذلك الحلول - لإبراز المبادرات التي تمكّن المرأة من الازدهار حتى تزدهر البشرية كلها، والتفاعل مع الزوار - لتشجيع الزوار على أن يصبحوا مناصرين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمضي قدماً في الرحلة.



تأثير مضاعف

وقال سيريل فينيرون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة كارتييه إنترناشيونال:«نعتقد أن لتمكين المرأة تأثيراً مضاعفاً: فهو يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، ويفيد المجتمعات والبشرية عموماً. وفي ظل استمرار غياب المساواة بين الجنسين ومواصلته التأثير في حياة النساء، بات من الضروري، أكثر من ذي قبل، أن نُظهر الوحدة والتآزر في تعزيز تمكين المرأة. ونظل الآن، أكثر من أي وقت مضى، ملتزمين بمشاركة رؤيتنا لمستقبل يسمح لجميع النساء بالوصول إلى إمكاناتهن الكاملة، ولمجتمع أكثر شمولاً للأجيال القادمة».

سيريل فينيرون

دعم أممي

تدعم جناحَ المرأة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو-نكوكا، وهي من أبرز مناصرات حقوق المرأة وتمكينها والمساواة بين الجنسين والناشطات في هذا المجال.

وقالت فومزيلي ملامبو-نكوكا: «أشيد بدولة الإمارات العربية المتحدة لتكريسها مساحة لتعريف الملايين من زوار إكسبو 2020 دبي بالأدوار المحورية التي تؤديها النساء، سواء في مجتمعاتهن المحلية أو على الساحة العالمية، إلى جانب التحديات التي مازلن يواجهنها كل يوم.

ولا يمكن للحكومات معالجة هذه التحديات بمفردها، ولكن عبر تعاون هادف وموضوعي مع القطاع الخاص، والمجتمعات المدنية، وأفراد ملتزمين بهذه القضية. ويضع جناح المرأة، بالتعاون مع كارتييه، معياراً ضرورياً للشركات لتعيد التفكير في نهجها في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين – ويمثل أيضاً منصة قوية لتعميم رسالة المساواة بين الجنسين في أنحاء العالم».