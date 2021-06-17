شكرا لقرائتكم خبر عن 25.3 مليون درهم يعتمدها «صندوق الزكاة» منذ بداية العام الحالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

إيمان سرور

أعلن صندوق الزكاة في إحاطة إعلامية الخميس، اعتماد لجنة الصرف في اجتماعها الأخير إجمالي مبالغ الزكاة الموجهة منذ بداية العام الحالي وحتى الخميس، وتبلغ 25 مليوناً و382 ألفاً و686 درهماً، قدمتها 9 جهات استفادت من خدمة «الزكاة الموجهة» للصندوق، وتشمل عدداً من الشيوخ، ورجال الاعمال، كبارالشخصيات وكبار المزكّين (50 ألف درهم فما فوق)، والمؤسسات التعليمية، وجهات حكومية، والبنوك، والمصارف والأفراد رجالاً ونساء.

وأكد عبدالله المهيري، الأمين العام، أن الصندوق أعدّ خدمة مخصصة لكبار المحسنين (الزكاة الموجهة) انطلاقاً من قانون تأسيس الصندوق بطريقة تخدم المصالح والأهداف المشتركة بين الصندوق والمزكّي، ما يسهم في تحقيق رؤيته ورسالته وخططه وأهدافه. مشيراً الى ان اجمالي عدد الطلبات على هذه الخدمة منذ بداية العام الحالي بلغ 301.

وبلغ اجمالي المبلغ الذي اعتمدته لجنة الصرف للأسبوع الحالي 3 ملايين و800 ألف و359 درهماً، استفادت منه 189 أسرة تضم 700 فرد. وارتفع عدد المستفيدين من مبلغ 81 مليوناً و186 ألفاً و928 درهماً، الى 6143 أسرة تشمل 25006 أفراد.

واستفاد من آخر اعتمادات الصرف للأسبوع الحالي 13 مشروعاً لصندوق الزكاة، منهم العاطلون عن العمل وطلبة المدارس والمسلمون الجدد والمرضى والمعاقون والأرامل والغارمون وأسر السجناء وضعاف الدخل والمسنون وأسر الايتام والمواطنات زوجات الأجانب.