«القلب الكبير» تستعرض الأساليب المبتكرة لحماية اللاجئين

الشارقة:

”الخليج 365”

تنظم مؤسسة القلب الكبير- المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في العالم، جلسة عبر الاتصال الرقمي، بعنوان «تطوير إستراتيجية مرنة وقابلة للتكييف للاستجابة للأزمات»، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 21 يونيو، لاستعراض الأساليب المبتكرة لحماية اللاجئين، ومواصلة تقديم الخدمات الفعالة لهم.

وتستضيف الجلسة - التي تديرها بيسان سلامة، مؤسِسة شراكات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نخبة من مسؤولي المؤسسات والمنظمات العاملة في العمل الإنساني، ودعم اللاجئين.

وتنطلق فعاليات الجلسة بكلمة تلقيها مريم الحمادي، مديرة مؤسسة القلب الكبير، وسيركز المتحدثون على الجهود التي تبذلها منظماتهم لمساعدة اللاجئين. كما سيشاركون بمقاطع فيديو توثق معاناة اللاجئين في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.