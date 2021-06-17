شكرا لقرائتكم خبر عن أطقم إماراتية لإدارة أبطال آسيا وكأس الاتحاد وبطولة العرب للشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُغادر، الخميس، طاقم التحكيم النخبة الدولي، بقيادة محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، ومحمد أحمد يوسف (مساعد أول)، وحسن المهري (مساعد ثان) للمشاركة في إدارة مباريات المجموعتين السادسة والسابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالعاصمة التايلاندية بانكوك للفترة من 22 يونيو/ حزيران إلى 12 يوليو/ تموز المقبل، بتكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

فيما يغادر اليوم أيضاً، الحكمان الدوليان سلطان محمد صالح (حكم ساحة)، وعلي راشد النعيمي (مساعد أول) للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً بالعاصمة المصرية القاهرة، في الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبل.

ويُشارك أحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيّمين والمحاضرين في إدارة الحكام باتحاد الكرة، بصفته مُقيّم حكام مباريات المجموعة العاشرة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي تستضيفها مدينة هونج كونج الصينية في الفترة من 13 إلى 29 الشهر الجاري.

وتم اختيار الحكم المساعد الدولي النخبة أحمد الراشدي ضمن حكام مباريات المجموعة العاشرة ببطولة دوري أبطال آسيا التي تستضيفها مدينة بوراريوم التايلاندية في الفترة من 24 يونيو إلى 9 يوليو.

ورشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي عضو اللجنة، والحكم المساعد الدولي النخبة جاسم آل علي للمشاركة في دورة إعداد محاضري الحكام من 20 إلى 22 الشهر الجاري ويُنظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة الدولي النخبة عمر آل علي لإدارة مباريات المجموعتين الثامنة والتاسعة بدوري أبطال آسيا بالعاصمة الأوزبكية طشقند للفترة من 25 يونيو إلى 11 يوليو المقبل، بينما يُشارك خالد الدوخي المدير الفني بإدارة الحكام بصفته مُقيّم حكام مباريات المجموعتين ذاتهما.