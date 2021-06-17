شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.97 دولار لبرنت و71.73 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ،73.97 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.73دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم بالأسواق العالمية شهدت انخفاضا وذلك مع صعود الدولار الأمريكي ولكنه كان انخفاضا محدودا بفضل دعم انخفاض مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية .

وكانت أسعار النفط الخام، قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.9%.