شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب تراجع للمرة الثانية اليوم الخميس بقيمة جنيهين عقب هبوط صباحي بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 776 جنيها للجرام، وذلك عقب نزول الذهب عالمياً دون مستوي 1800دولار لتسجل الأونصة الذهب الآن 1798 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 665 جنيها.

عيار 21 سجل 776 جنيها.

عيار 24 سجل 887 جنيها.

الجنيه الذهب 6208 جنيها.

أونصة الذهب 1798 دولار.

وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الخميس 17 يونيو إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا وصناعة العقاقير عقب إغلاق ضعيف لوول ستريت بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى زيادات في أسعار الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعا، بينما تألق القطاع المالي مع صعود عوائد الخزانة الأميركية.

ونزلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة بوول ستريت الليلة الماضية بعد أن كشف الفدرالي الأميركي عن توقعه بأن أول زيادة لأسعار الفائدة بعد جائحة فيروس كورونا ستكون في 2023، في موعد أقرب بعام، بالنظر إلى تحسن الوضع الصحي في ظل توزيع اللقاحات المضادة للفيروس.

أسعار الذهب تواصل الانخفاض منذ مساء أمس بنسبة تتجاوز 3%، وذلك على خلفية تلميحات من البنك الفيدرالي الأمريكي برفع مرتقب للفائدة بحلول 2023.