شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 9900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2147 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12446 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3859 نقطة.

كما ارتقع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 2290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 3221 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، ليسيكو مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، رواد السياحة-رواد، شركة مستشفي كليوباترا، الملتقى العربي للاستثمارات، حديد عز، سماد مصر (ايجيفرت)، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، التوفيق للتأجير التمولي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شركة النصر للأعمال المدنية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بلتون المالية القابضة، بي انفستمنتس القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 1000 سهم، 1.35 مليون سهم، 704 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، الدولية للأسمدة والكيماويات، 20 مليوون سهم، 1.83 مليون سهم، 7493 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 35 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماويات، المهندس للتأمين، القابضة المصرية الكويتية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، البدر للبلاستيك 116.1 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 150 ألف سهم، 6975 سهم، 330 ألف سهم، 20 مليون سهم، 18911 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة شركات المنصورة للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، بي انفستمنتس القابضة، 35.1 ألف سهم، 510 ألف سهم، 714.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولي 15 ألف سهم، 9238 سهم، على التوالي.

كما اشترت شركتا ابن سينا فارما، مجموعة مستشفيات كليوباترا، 400 ألف سهم خزينة، 5 ملايين سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأربعاء.

في سياق منفصل قالت شركة حديد عز، ردًا على استفسارات وردت من عدد من المستثمرين وإدارات البحوث ببنوك الاستثمار عن صادرات الشركة، إن إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2021 بلغت 269 مليون دولار منها 208 مليون دولار صلب مسطح و61 مليون دولار لفائف حديد تسليح ويمثل ذلك زيادة نسبتها 47% مقارنة بصادرات الربع الرابع من عام 2020 البالغة 183 مليون دولار منها 137 مليون دولار صلب مسطح و46 مليون دولار لفائف حديد تسليح.

في سياق آخر وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، على الموازنة الرأسمالية المقترحة للعام المالي 2021-2022 بإجمالي قدره حوالي 227 مليون جنيه، وكذلك على الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للعام المالي 2021-2022 والتي تظهر صافي ربح بعد الضريبة حوالي 200 مليون جنيه.