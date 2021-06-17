شكرا لقرائتكم خبر عن "جمارك السويس" تفرج عن سيارات بـ 237 مليون جنيه فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 56 مليونًا و107 آلاف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 26 مليونًا و487 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 82 مليونًا و594 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 24 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 10ملايين و374 ألف جنيه خلال شهر مايو الماضى.
وأضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 2 مليون و57 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مليونًا و248 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 81 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 ملايين و387 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السيارات السويس فى مايو الماضى بلغت حوالي 85 مليونًا و981 ألف جنيه.