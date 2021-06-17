شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 17-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الخميس 17-6-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بأخر تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرىة، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وقناة السويس عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو اليوم، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات فى البنوك العاملة بمصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.58جنيها للشراء، و18.82جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.87جنيها للشراء، و19.02جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.03 جنيها للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.