شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 14200-14600جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-6-2021 استقرارا فى السوق المحلى وذلك وفقا لما أعلنت عنه الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وسجلت أسعار الحديد بين 14200 - 14600 جنيه تسليم المصنع، بالإضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700جنيه للطن.

وتراوحت أسعار الاسمنت الأسود البورتلاندي بين 675-800 جنيه للطن وذلك كسعر مصنع وتراوحت الأسعار بالنسبة للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، كما تراوحت أسعار الأبيض بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيها للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.