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شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: الارتقاء بالخصائص السكانية أول أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر
وناقشت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المهمة، حيث تطرقت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاور خطة تنمية الاسرة المصرية بدايةً من التوعية مرورًا بالجوانب الصحية وصولًا لمحور تمكين المرأة المصرية، وأكدت الوزيرة على اهتمام القيادة السياسية بملف ضبط النمو السكاني، موضحة أن الهدف الحقيقي لمشروع تنمية الأسرة هو تحسين خصائص السكان من حيث مستويات التعليم والصحة والحصول علي الخدمات وصحة الأمهات، كما ناقشت أوجه التعاون مع المركز الديموغرافي بالقاهرة، وكذا توطين أهداف التنمية المستدامة والتقرير الوطني الطوعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى.
وبحث الحضور إمكانية التعاون المستقبلي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان .
وزيرة التخطيط ومساعد الامين العام للامم المتحدة
جانب من اللقاء