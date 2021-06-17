شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية تنشر نماذج عقود التمويل الاستهلاكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 869 لسنة 2021، بشأن نماذج عقود التمويل الاستهلاكي، وألزمت الهيئة في القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، شركات التمويل الاستهلاكي-حال إبرامها عقودًا مع عملائها-الالتزام بالأحكام الواردة بنماذج العقود المرفقة كحد أدنى، على أن تكون أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والقرارات الصادرة تنفيذًا له مكلمة لأحكامها.