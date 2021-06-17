شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة الجيزة" تطالب شركات إلحاق العمالة بتوفير أفضل فرص للعمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وذلك لمناقشة وبحث آلية تنظيم عمليات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا خلال المرحلة القادمة في إطار الجهود المصرية المشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية لعودة العمالة المصرية للسوق الليبية.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الاجتماع تناول ضرورة وضع خطة مناسبة تساعد على توفير أفضل عروض متاحة للعمالة المصرية في السوق الليبي عقب عودة حركة التنقل بين البلدين لطبيعتها، مشيرا إلى أن ممثلي الشعبة أجمعوا على أن ليبيا تعد من أفضل الأسواق الجاذبة للعمالة المصرية وأنها من أفضل الدول في العائد المادي، متوقعين أن يستوعب مجالات مختلفة ومتنوعة للعمل.

وأشار إمبابي إلى أن الغرفة وقعت على اتفاقيتين تأخي مع غرفتي التجارة بمدينتي درنة وطبرق تضمن تبادل الخبرات العلمية والفنية المجالات التجارية والاستثمارية إضافة إلى تسهيل الفرص المناسبة لشركات العمالة المصرية خلال الفترة القادمة، إضافة إلي تنظيم معارض مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد أن الدولة المصرية لن تسمح بخروج أي عامل لأي دولة دون ضمانات، مشيرا إلى أن التوقعات تشير بأن عمليات إعمار ليبيا قد يشارك فيها 3 ملايين مصري.