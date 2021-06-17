شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 17-6-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الخميس 17-6-2021، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات فى البنوك العاملة بمصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.58جنيها للشراء، و18.82جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.87جنيها للشراء، و19.02جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.03 جنيها للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل انخفضت معظم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ما عادا سعر الدولار والريال السعودى حيث شهدا استقرارا، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه، ليسجل 18.65 للشراء، 18.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.87 للشراء، 19.02 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.90 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.58 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.59 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.68 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.62 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.62 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.