سيتى إيدج توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع سكاى لتملك وإدارة المشروعات

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القاهرة - سامية سيد - سالمان: التوقيع ضمن خطة استراتيجية لتعظيم قيمة مشروعاتنا

حسين: نهدف توسيع استثماراتنا من خلال سيتي ايدج صاحبة المشروعات الضخمة

القاهرة، مصر – 14 يونيو 2021 - وقعت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة سكاي لتملك و ادارة المشروعات، وتضمنت مشاركة سكاي لتملك و ادارة المشروعات في تسويق وتأجير وإدارة الممتلكات للعلامات التجارية بمشروع الشركة بمدينة الشيخ زايد، فضلا عن قيام الشركتين بالمشاركة في عمليات التمويل والبناء والتسويق والبيع او التأجير لبعض مشروعات سيتي ايدج المستقبلية وما يستجد من أنشطة وأعمال تفرضها المشروعات مستقبلا سواء على المستوى السكنى أو التجاري أو الإداري أو الفندقي أو الترفيهي.

وقد تم إعلان توقيع مذكرة التفاهم في مؤتمر صحفي كبير عقدته الشركتين اليوم بحضور كلا من الأستاذ أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، د. محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس ايمن فتحي حسين رئيس مجلس إدارة سكاي لتملك و ادارة المشروعات، والمهندس أحمد شلش، الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة الى، عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بالقطاع العقاري.

وقال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري "أن التوقيع يأتي ضمن خطة استراتيجية لسيتي ايدج تهدف من خلالها توسيع نطاق استثماراتها، وعقد المزيد من الشراكات بينها وبين الكيانات العاملة في القطاع العقاري على المستوى الإقليمي، والعمل على تحقيق عوائد استثمارية بما ينعكس بالنفع على المشروعات بإضفاء قيمة مضافة عليها، وفى الوقت نفسه إحداث تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد المصري بشكل عام وشامل".

واكد د. محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لسيتي ايدج “أن التعاون مع شركة سكاي للاستثمار يهدف الى تعظيم قيمة مشروعات سيتي ايدج من خلال الاعتماد على الشركات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وتأجير وإدارة الممتلكات للعلامات التجارية، والتي تحقق عائدا استثماريا جيدا لتلك المشروعات من خلال ادارتها بشكل جيد، واستغلال كافة الخصائص والامكانيات المتاحة بها لجذب العلامات التجارية العالمية للاستثمار بها".

ومن جانبه قال ايمن فتحي حسين رئيس مجلس إدارة سكاي لتملك و ادارة المشروعات ، "لدينا العديد من الأنشطة والأعمال الاستثمارية في مصر عبر صناعات متنوعة تتضمن الطاقة والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة، ونهدف إلى تحقيق عوائد استثمارية عالية مع شركائنا، من خلال توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع سيتي ايدج لتعظيم استثماراتنا عبر أحد أهم وأكبر المطورين العقاريين، وذلك لما تمتلكه الشركة من محفظة مشروعات كبرى ومتعددة تغطى العديد من المدن الجديدة والتي تركز على الجيل الرابع وخلق مجتمعات متكاملة تسمح لشركة سكاي بعرض خدماتها وإبراز دورها في مجال إدارة الممتلكات والتسويق والتمويل".

وأشار المهندس أحمد شلش، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لتملك و ادارة المشروعات، "ان الشركة ستعمل على استغلال الفرصة بتعاقدها مع سيتي ايدج بتسخير كافة امكانياتها، والعمل على تكامل الخبرات بين الكيانين الكبيرين لتعظيم العائد الاستثماري على مشروعاتهما ".