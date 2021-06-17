الاقتصاد

أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم.. الطماطم بين 1.5 - 3 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 17-6 - 2021  استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر. 

 

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5-3 جنيها، وأسعار الباذنجان بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 

 

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو، وأسعار البطاطس بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الكوسة 1.5-4.5 جنيها للكيلو، والبامية بين 9-13 جنيها للكيلو، والقلقاس بين 3-6 جنيهات للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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