شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف مكاسبها بفضل الانخفاض الكبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من مستويات مرتفعة فى عدة سنوات ، يأتي هذا الارتفاع بفضل الانخفاض الكبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، فى علامة قوية على ارتفاع الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 72.22$ ، من مستوى الافتتاح عند 71.67$، وسجل أدنى مستوي عند 71.36$ ،وصعد خام برنت بحوالي 0.9% إلى مستوي 74.44$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 73.78$ ، وسجل أدنى مستوي عند 73.58$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 72.96$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5% بعدما سجل مستوي 74.94$ للبرميل الأعلى منذ نيسان/أبريل 2019.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، تحت ضغط الصعود الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، بعد رؤية أكثر تشددا لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.4 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 11 حزيران/يونيو ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 466.6 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 شباط/فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.2 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوي منذ أيار/مايو 2020 ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.