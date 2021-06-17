شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من كسر مستوى 0.7615 ليعزز التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الهابطة، في طريقه لزيارة مستوى 0.7500 الذي يمثّل هدفنا التالي، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.7615 يمثّل شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط