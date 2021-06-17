شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليتحرك فوق حاجز 74.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 76.20 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع التذكير بأن الاتجاه الصاعد المتوقع يشترط الثبات فوق 73.60 والأهم فوق 72.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.60 والمقاومة 75.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد