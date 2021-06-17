شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من اختراق مستوى 71.90 ليفعّل التأثير الإيجابي لنموذج العلم الصاعد ويعود إلى القناة الرئيسية الصاعدة الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، والتي تحصل على حافز إيجابي جيد من مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 74.00 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 71.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد