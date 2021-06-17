شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1800.00، مع الإشارة إلى أن الفرص متاحة لتجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط، والذي يصل هدفه التالي إلى 1770.00.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1825.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط