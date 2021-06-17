شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قرب مستوى 1.3960، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو الهدف السلبي التالي الذي يصل إلى 1.3890، ليبقى الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.4030 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3910 والمقاومة 1.4070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط